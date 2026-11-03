EICMA 2026: Τι νέο θα φέρει η Honda (+video)

Η Honda άνοιξε το χορό των παρουσιάσεων στο Μιλάνο αποκαλύπτωντας την ολοικαίνουρια Africa Twin 1150. Πρόκειται για μια εντελώς νέα μοτοσικλέτα η οπία θα είναι διαθέσιμη στη βασική έκδοση, την έκδοση Adventure Sports και στην έκδοση Enduro Sports.

Όλα ξεκινούν στο νέο μοντέλο από τον κινητήρα ο οποίος παραμένει δικύλινδρος σε σειρά, αλλά πλέον έχει 1.131 κ.εκ. Αποδίδει 119 ίππους και 119 Nm ροπής και συνοδεύεται από πλούσια ηλεκτρονικά. Το κιβώτιο είναι είτε αυτόματο DCT, είτε μηχανικό, ενώ οι αναρτήσεις είναι ηλεκτρονικές της Showa.



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