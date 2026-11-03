Θα ήθελες να ξαναδείς αυτό το Opel στους δρόμους;
NEWSAUTO.GR

Θα ήθελες να ξαναδείς αυτό το Opel στους δρόμους;

Η Stellantis δημιουργεί μικρά ηλεκτρικά πόλης. Ένα από αυτά, αναμένεται να έχει το σήμα της Opel, και θα μπορούσε να αποκαλείται Agila, επαναφέροντας μια ονομασία που έχουμε να δούμε από το 2014.

Θα ήθελες να ξαναδείς αυτό το Opel στους δρόμους;
Η Stellantis έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στα μικρά ηλεκτρικά πόλης. Πρόσφατα είδαμε το νέο Citroen 2CV, ενώ η Fiat έχει στα σκαριά το επερχόμενο Koala. Τώρα, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε πως θα δούμε ένα αντίστοιχο μοντέλο από την Opel.

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