Θα ήθελες να ξαναδείς αυτό το Opel στους δρόμους;

Η Stellantis δημιουργεί μικρά ηλεκτρικά πόλης. Ένα από αυτά, αναμένεται να έχει το σήμα της Opel, και θα μπορούσε να αποκαλείται Agila, επαναφέροντας μια ονομασία που έχουμε να δούμε από το 2014.