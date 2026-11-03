Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Plug-in υβριδικό μικρό της BYD
Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Plug-in υβριδικό μικρό της BYD
H BYD διαθέτει πλέον στη χώρα μας και το Dolphin G DM-i το οποίο ορίζει νέα τεχνολογικά δεδομένα στην κατηγορία του.
Η ταχύτητα με την οποία η BYD Auto επεκτείνει την τεχνολογική «φαρέτρα» της σε όλη την γκάμα των μοντέλων της είναι μεγάλη και ασυνήθιστη για τους Ευρωπαίους.
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