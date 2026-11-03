Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Plug-in υβριδικό μικρό της BYD

H BYD διαθέτει πλέον στη χώρα μας και το Dolphin G DM-i το οποίο ορίζει νέα τεχνολογικά δεδομένα στην κατηγορία του.