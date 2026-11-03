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Δύο νέες μάρκες αυτοκινήτου στην Ελλάδα - Πότε θα τις δούμε;
NEWSAUTO.GR

Δύο νέες μάρκες αυτοκινήτου στην Ελλάδα - Πότε θα τις δούμε;

Η TeoMotors Α.Ε. αναλαμβάνει την εισαγωγή και διανομή των BAIC και Arcfox στην ελληνική αγορά με τα πρώτα μοντέλα να αναμένονται στις αρχές του 2027 κι ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης ως το 2028.

Δύο νέες μάρκες αυτοκινήτου στην Ελλάδα - Πότε θα τις δούμε;
Με ιστορία που ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του ’50, ο Όμιλος BAIC συγκαταλέγεται στους μεγάλους πυλώνες της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους κατασκευαστές της χώρας.

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