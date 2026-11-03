EICMA 2026: Τι καινούριο μας αποκάλυψε η Ducati
EICMA 2026: Τι καινούριο μας αποκάλυψε η Ducati
Η Ducati αναβάθμισε μεγάλο μέρος της γκάμας της φέροντας νέες εκδόσεις και φρέσκους χρωματισμούς για το 2027.
EICMA χωρίς Ducati δεν γίνεται! Οι Ιταλοί αποφάσισαν φέτος να κάνουν μια σημαντική αναβάθμιση σε μεγάλο μέρος της γκάμας τους φέρνοντας στο Μιλάνο νέες εκδόσεις και νέους χρωματισμούς.
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