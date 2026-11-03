EICMA 2026: Τι καινούριο μας αποκάλυψε η Ducati

EICMA χωρίς Ducati δεν γίνεται! Οι Ιταλοί αποφάσισαν φέτος να κάνουν μια σημαντική αναβάθμιση σε μεγάλο μέρος της γκάμας τους φέρνοντας στο Μιλάνο νέες εκδόσεις και νέους χρωματισμούς.