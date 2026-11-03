Video: Κινέζικο supercar τράκαρε και έγινε αγνώριστο - Τι συνέβη στον οδηγό
Video: Κινέζικο supercar τράκαρε και έγινε αγνώριστο - Τι συνέβη στον οδηγό
Το Yangwang U9 Xtreme, το supercar της BYD που αποδίδει 2.977 άλογα, τράκαρε με υψηλή ταχύτητα. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η καμπίνα έμεινε ανέπαφη.
UPD:
Το supercar της BYD, που ονομάζεται Yangwang U9 Xtreme, έχει εξωφρενική ισχύ, που αγγίζει τα 2.977 άλογα. Η εταιρεία έχει σκοπό να σπάσει το φράγμα των 500 χλμ/ώρα, ωστόσο κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας για την επίτευξη αυτού του στόχου, το κινεζικό αυτοκίνητο τράκαρε με υψηλό αριθμό στο καντράν.
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UPD:
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