Video: Κινέζικο supercar τράκαρε και έγινε αγνώριστο - Τι συνέβη στον οδηγό

Το Yangwang U9 Xtreme, το supercar της BYD που αποδίδει 2.977 άλογα, τράκαρε με υψηλή ταχύτητα. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η καμπίνα έμεινε ανέπαφη.