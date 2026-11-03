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Πού οφείλεται η μυρωδιά στο εσωτερικό των καινούριων αυτοκινήτων;
NEWSAUTO.GR

Πού οφείλεται η μυρωδιά στο εσωτερικό των καινούριων αυτοκινήτων;

Η ιδιαίτερη μυρωδιά που έχει το εσωτερικό στα καινούρια αυτοκίνητα είναι για πολλούς συνδεδεμένη με μια ευχάριστη εμπειρία, όμως η προέλευσή της δεν σχετίζεται με κάποιο άρωμα αλλά με τη χημική σύσταση των υλικών και την ποιότητα του αέρα στην καμπίνα.

Πού οφείλεται η μυρωδιά στο εσωτερικό των καινούριων αυτοκινήτων;
Η παραλαβή ενός καινούργιου αυτοκινήτου συνοδεύεται από μια σειρά ιδιαίτερων αισθήσεων, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η χαρακτηριστική μυρωδιά του εσωτερικού.

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