Κίμι Αντονέλι: Ο νέος ήρωας της Ιταλίας (+video)
Κίμι Αντονέλι: Ο νέος ήρωας της Ιταλίας (+video)
Ο 20χρονος Ιταλός έγινε χθες ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του σπορ. Ωστόσο εδώ και λίγο καιρό έχει πετυχεί κάτι ακόμη πιο δύσκολο: να γίνει ο νέος ήρωας της Ιταλίας!
Ξεχάστε την Ferrari, ξεχάστε την Squadra Azzura. Η Ιταλία είναι έδω και μερικούς μήνες ερωτευμένη με τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι.
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