Κίμι Αντονέλι: Ο νέος ήρωας της Ιταλίας (+video)

Ο 20χρονος Ιταλός έγινε χθες ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του σπορ. Ωστόσο εδώ και λίγο καιρό έχει πετυχεί κάτι ακόμη πιο δύσκολο: να γίνει ο νέος ήρωας της Ιταλίας!