EICMA 2026: Το NewsMoto στη μεγαλύτερη έκθεση μοτοσικλέτας
EICMA 2026: Το NewsMoto στη μεγαλύτερη έκθεση μοτοσικλέτας
Η EICMA ανοίγει τις πύλες της και το NewsMoto θα βρίσκεται στο Μιλάνο για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις στη μοτοσικλέτα, το scooter και το ATV.
Το Μιλάνο, από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου γίνεται το επίκεντρο των δύο τροχών καθώς επιστρέφει η μεγαλύτερη έκθεση μοτοσικλέτας EICMA 2026.
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