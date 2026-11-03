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Ο... Βασιλιάς της οικονομία των SUV
NEWSAUTO.GR

Ο... Βασιλιάς της οικονομία των SUV

Έπειτα από τρεις μήνες καθημερινής συμβίωσης και περίπου 4.000 χιλιόμετρα, το Jaecoo 5 SHS-H συνεχίζει να αφήνει θετικές εντυπώσεις, με τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.

Ο... Βασιλιάς της οικονομία των SUV
UPD:
Χαμηλή κατανάλωση, μεγάλοι χώροι, μέγεθος τόσο-όσο για να μπορείς να κυκλοφορήσεις με άνεση στο κέντρο της πόλης, και φυσικά πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφαλείας, όλα παίζουν το ρόλο τους, προκειμένου να αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «value for money» σε ένα μοντέλο.

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UPD:
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