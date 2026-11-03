Ο... Βασιλιάς της οικονομία των SUV
Ο... Βασιλιάς της οικονομία των SUV
Έπειτα από τρεις μήνες καθημερινής συμβίωσης και περίπου 4.000 χιλιόμετρα, το Jaecoo 5 SHS-H συνεχίζει να αφήνει θετικές εντυπώσεις, με τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.
UPD:
Χαμηλή κατανάλωση, μεγάλοι χώροι, μέγεθος τόσο-όσο για να μπορείς να κυκλοφορήσεις με άνεση στο κέντρο της πόλης, και φυσικά πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφαλείας, όλα παίζουν το ρόλο τους, προκειμένου να αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «value for money» σε ένα μοντέλο.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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