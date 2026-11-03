Ο... Βασιλιάς της οικονομία των SUV

Έπειτα από τρεις μήνες καθημερινής συμβίωσης και περίπου 4.000 χιλιόμετρα, το Jaecoo 5 SHS-H συνεχίζει να αφήνει θετικές εντυπώσεις, με τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.