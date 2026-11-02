Ο λόγος που τα ΜΙΝΙ έχουν στρογγυλή οθόνη
Ο λόγος που τα ΜΙΝΙ έχουν στρογγυλή οθόνη
Η βρετανική εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι η χαρακτηριστική κυκλική οθόνη θα παραμείνει βασικό στοιχείο των μελλοντικών μοντέλων της, ακόμα κι αν η ιδιαίτερη σχεδίασή της συνεπάγεται ορισμένους συμβιβασμούς στην πρακτικότητα και την εργονομία.
Η ψηφιοποίηση του εσωτερικού των αυτοκινήτων έχει οδηγήσει τους περισσότερους κατασκευαστές στην υιοθέτηση μεγάλων ορθογώνιων οθονών, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και χειρισμού. Η MINI, ωστόσο, έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο, διατηρώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της σχεδιαστικής της ταυτότητας και μεταφέροντάς το στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.
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