Ο λόγος που τα ΜΙΝΙ έχουν στρογγυλή οθόνη
NEWSAUTO.GR

Ο λόγος που τα ΜΙΝΙ έχουν στρογγυλή οθόνη

Η βρετανική εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι η χαρακτηριστική κυκλική οθόνη θα παραμείνει βασικό στοιχείο των μελλοντικών μοντέλων της, ακόμα κι αν η ιδιαίτερη σχεδίασή της συνεπάγεται ορισμένους συμβιβασμούς στην πρακτικότητα και την εργονομία.

Ο λόγος που τα ΜΙΝΙ έχουν στρογγυλή οθόνη
Η ψηφιοποίηση του εσωτερικού των αυτοκινήτων έχει οδηγήσει τους περισσότερους κατασκευαστές στην υιοθέτηση μεγάλων ορθογώνιων οθονών, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και χειρισμού. Η MINI, ωστόσο, έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο, διατηρώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της σχεδιαστικής της ταυτότητας και μεταφέροντάς το στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

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