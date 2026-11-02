Ο λόγος που τα ΜΙΝΙ έχουν στρογγυλή οθόνη

Η ψηφιοποίηση του εσωτερικού των αυτοκινήτων έχει οδηγήσει τους περισσότερους κατασκευαστές στην

, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και χειρισμού. Η

, ωστόσο, έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο,





Δείτε εδώ. και μεταφέροντάς το στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

MINI