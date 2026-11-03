ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο - Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία

Γιατί θα καθυστερήσει η παρουσίαση του ηλεκτρικού Volkswagen Golf;
NEWSAUTO.GR

Γιατί θα καθυστερήσει η παρουσίαση του ηλεκτρικού Volkswagen Golf;

Στη Volkswagen αποφάσισαν να σταματήσουν την εξέλιξη του αμιγώς ηλεκτρικού Golf, μέχρι νεωτέρας.

Γιατί θα καθυστερήσει η παρουσίαση του ηλεκτρικού Volkswagen Golf;
Στις 30 Οκτωβρίου (2026), ο Τόμας Σέφερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, μέσω εσωτερικής επιστολής, ενημέρωσε επίσημα τους εργαζόμενους της εταιρείας ότι «διακόπτεται προσωρινά», όπως είπε, η διαδικασία εξέλιξης του αμιγώς ηλεκτροκίνητου Golf.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης