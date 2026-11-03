Γιατί θα καθυστερήσει η παρουσίαση του ηλεκτρικού Volkswagen Golf;
Γιατί θα καθυστερήσει η παρουσίαση του ηλεκτρικού Volkswagen Golf;
Στη Volkswagen αποφάσισαν να σταματήσουν την εξέλιξη του αμιγώς ηλεκτρικού Golf, μέχρι νεωτέρας.
Στις 30 Οκτωβρίου (2026), ο Τόμας Σέφερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, μέσω εσωτερικής επιστολής, ενημέρωσε επίσημα τους εργαζόμενους της εταιρείας ότι «διακόπτεται προσωρινά», όπως είπε, η διαδικασία εξέλιξης του αμιγώς ηλεκτροκίνητου Golf.
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