Γιατί θα καθυστερήσει η παρουσίαση του ηλεκτρικού Volkswagen Golf;

Στις 30 Οκτωβρίου (2026), ο Τόμας Σέφερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, μέσω εσωτερικής επιστολής, ενημέρωσε επίσημα τους εργαζόμενους της εταιρείας ότι «διακόπτεται προσωρινά», όπως είπε, η διαδικασία εξέλιξης του αμιγώς ηλεκτροκίνητου Golf.