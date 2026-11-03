Τι κρύβουν τα καλύμματα των κινητήρων;

Κάποτε, ανοίγοντας το καπό ενός αυτοκινήτου έβλεπες απευθείας τον κινητήρα. Σήμερα, το πιθανότερο είναι να αντικρίσεις ένα μεγάλο πλαστικό κάλυμμα, συχνά με το λογότυπο του κατασκευαστή ή κάποια ένδειξη για τον τύπο του κινητήρα.