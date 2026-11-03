Τι κρύβουν τα καλύμματα των κινητήρων;
Τι κρύβουν τα καλύμματα των κινητήρων;
Τα μεγάλα πλαστικά καλύμματα έχουν γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων κινητήρων, όμως ο ρόλος τους είναι πολλές φορές αρκετά πιο σύνθετος απ’ όσο νομίζουμε.
UPD:
Κάποτε, ανοίγοντας το καπό ενός αυτοκινήτου έβλεπες απευθείας τον κινητήρα. Σήμερα, το πιθανότερο είναι να αντικρίσεις ένα μεγάλο πλαστικό κάλυμμα, συχνά με το λογότυπο του κατασκευαστή ή κάποια ένδειξη για τον τύπο του κινητήρα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα