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Τι κρύβουν τα καλύμματα των κινητήρων;
NEWSAUTO.GR

Τι κρύβουν τα καλύμματα των κινητήρων;

Τα μεγάλα πλαστικά καλύμματα έχουν γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων κινητήρων, όμως ο ρόλος τους είναι πολλές φορές αρκετά πιο σύνθετος απ’ όσο νομίζουμε.

Τι κρύβουν τα καλύμματα των κινητήρων;
UPD:
Κάποτε, ανοίγοντας το καπό ενός αυτοκινήτου έβλεπες απευθείας τον κινητήρα. Σήμερα, το πιθανότερο είναι να αντικρίσεις ένα μεγάλο πλαστικό κάλυμμα, συχνά με το λογότυπο του κατασκευαστή ή κάποια ένδειξη για τον τύπο του κινητήρα.

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UPD:
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