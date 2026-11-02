Η νέα μάρκα που έρχεται στην Ευρώπη
Η νέα μάρκα που έρχεται στην Ευρώπη
Η κινεζική Hongqi ετοιμάζει την ευρωπαϊκή της αντεπίθεση, επιλέγοντας τη Γερμανία ως πρώτο σημαντικό σταθμό, με αιχμή το νέο premium SUV HS3 και τον μεγαλύτερο HS5.
Η ευρωπαϊκή αγορά αποκτά έναν ακόμη διεκδικητή από την Κίνα, αυτή τη φορά με σαφείς premium φιλοδοξίες. Ο λόγος για την Hongqi, μία από τις πλέον ιστορικές αυτοκινητοβιομηχανίες της ασιατικής χώρας, η οποία ετοιμάζεται να ενισχύσει την παρουσία της στη Γηραιά Ήπειρο, ξεκινώντας από μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές αγορές της, την Γερμανία.
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