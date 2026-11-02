Η νέα μάρκα που έρχεται στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά αποκτά έναν ακόμη διεκδικητή από την Κίνα, αυτή τη φορά με σαφείς premium φιλοδοξίες. Ο λόγος για την





Δείτε εδώ. , μία από τις πλέον ιστορικές αυτοκινητοβιομηχανίες της ασιατικής χώρας, η οποία ετοιμάζεται να ενισχύσει την παρουσία της στη Γηραιά Ήπειρο, ξεκινώντας από μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές αγορές της, την Γερμανία.