Η αυτοκινητοβιομηχανία με τους περισσότερους εργαζόμενους στον κόσμο
Η αυτοκινητοβιομηχανία με τους περισσότερους εργαζόμενους στον κόσμο
Υπάρχει μια εταιρεία με περισσότερους υπαλλήλους από την Toyota, τη Volkswagen, τη Hyundai, τη General Motors και την Tesla μαζί. Καταφέρνει όμως να πουλά περισσότερα αυτοκίνητα από αυτούς;
Η BYD αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, και έχει εδραιωθεί όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν επεκτείνει αποκλειστικά το δίκτυο πωλήσεών της, αλλά και τα σημεία όπου υπάρχουν εργοστάσια, και τώρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει η παραγωγή στη νέα μονάδα της εταιρείας στην Ουγγαρία.
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