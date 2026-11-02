Η αυτοκινητοβιομηχανία με τους περισσότερους εργαζόμενους στον κόσμο

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αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, και έχει εδραιωθεί όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν επεκτείνει αποκλειστικά το δίκτυο πωλήσεών της, αλλά και τα σημεία όπου υπάρχουν εργοστάσια, και τώρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει η παραγωγή στη νέα μονάδα της εταιρείας στην