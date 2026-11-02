Αποστολή Newsauto στη Γαλλία: Οδηγούμε τα νέα φουλ υβριδικά Volkswagen
Αποστολή Newsauto στη Γαλλία: Οδηγούμε τα νέα φουλ υβριδικά Volkswagen
Στους δρόμους της Νίκαιας και του Μονακό οδηγήσαμε τα Golf και T-Roc με το νέο πλήρως υβριδικό σύστημα των 170 ίππων. Η Volkswagen αποκτά τη λύση που έλειπε από τη σημερινή γκάμα της και διεκδικεί με αξιώσεις τον αγοραστή που θέλει οικονομία, άνεση και ηλεκτρική κίνηση στην πόλη, χωρίς εξωτερική φόρτιση.
UPD:
Η Volkswagen αυτόν τον κινητήρα τον είχε ανάγκη. Και μάλιστα, χθες.
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UPD:
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