Αποστολή Newsauto στη Γαλλία: Οδηγούμε τα νέα φουλ υβριδικά Volkswagen

Στους δρόμους της Νίκαιας και του Μονακό οδηγήσαμε τα Golf και T-Roc με το νέο πλήρως υβριδικό σύστημα των 170 ίππων. Η Volkswagen αποκτά τη λύση που έλειπε από τη σημερινή γκάμα της και διεκδικεί με αξιώσεις τον αγοραστή που θέλει οικονομία, άνεση και ηλεκτρική κίνηση στην πόλη, χωρίς εξωτερική φόρτιση.