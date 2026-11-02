Αποστολή Newsauto στη Γαλλία: Οδηγούμε τα νέα φουλ υβριδικά Volkswagen
NEWSAUTO.GR

Αποστολή Newsauto στη Γαλλία: Οδηγούμε τα νέα φουλ υβριδικά Volkswagen

Στους δρόμους της Νίκαιας και του Μονακό οδηγήσαμε τα Golf και T-Roc με το νέο πλήρως υβριδικό σύστημα των 170 ίππων. Η Volkswagen αποκτά τη λύση που έλειπε από τη σημερινή γκάμα της και διεκδικεί με αξιώσεις τον αγοραστή που θέλει οικονομία, άνεση και ηλεκτρική κίνηση στην πόλη, χωρίς εξωτερική φόρτιση.

Αποστολή Newsauto στη Γαλλία: Οδηγούμε τα νέα φουλ υβριδικά Volkswagen
UPD:
Η Volkswagen αυτόν τον κινητήρα τον είχε ανάγκη. Και μάλιστα, χθες.

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UPD:
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