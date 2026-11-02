Δοκιμάζουμε το plug-in υβριδικό Changan - Ποια είναι η τιμή έκπληξη στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το plug-in υβριδικό Changan - Ποια είναι η τιμή έκπληξη στην Ελλάδα;
Το plug-in υβριδικό Changan Deepal S05 έχει σχεδόν όλο το πακέτο: εμφάνιση, ποιότητα, χώρους, δύναμη και οικονομία. Και όλα αυτά, με μια τιμή που δύσκολα προσπερνάς.
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει γενιές και μοντέλα με την ταχύτητα που οι Ευρωπαίοι αλλάζουν διοικητικά συμβούλια.
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