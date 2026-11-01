Eβγαλε το φόρεμά της και η Lamborghini... τρελάθηκε
Eβγαλε το φόρεμά της και η Lamborghini... τρελάθηκε
Μια τολμηρή στιγμή σε μια αντιπροσωπεία της Lamborghini χάρισε στο κόσμο ένα από τα πιο εμβληματικά χρώματα στην ιστορία των supercars.
Μια τολμηρή στιγμή σε μια αντιπροσωπεία της Lamborghini χάρισε στο κόσμο ένα από τα πιο εμβληματικά χρώματα στην ιστορία των supercars.
Η Lamborghini φημίζεται για την ακραία εξατομίκευση των μοντέλων της. Μέσω του προγράμματος Ad Personam, προσφέρει σήμερα περισσότερες από 400 αποχρώσεις, ικανές να ικανοποιήσουν κάθε φαντασία – ή φαντασίωση – των πελατών της. Όμως λίγες από αυτές έχουν αποκτήσει μυθική διάσταση, όπως το εκρηκτικό πράσινο Verde Scandal.
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