Eβγαλε το φόρεμά της και η Lamborghini... τρελάθηκε
NEWSAUTO.GR

Eβγαλε το φόρεμά της και η Lamborghini... τρελάθηκε

Μια τολμηρή στιγμή σε μια αντιπροσωπεία της Lamborghini χάρισε στο κόσμο ένα από τα πιο εμβληματικά χρώματα στην ιστορία των supercars.

Eβγαλε το φόρεμά της και η Lamborghini... τρελάθηκε

Η Lamborghini φημίζεται για την ακραία εξατομίκευση των μοντέλων της. Μέσω του προγράμματος Ad Personam, προσφέρει σήμερα περισσότερες από 400 αποχρώσεις, ικανές να ικανοποιήσουν κάθε φαντασία – ή φαντασίωση – των πελατών της. Όμως λίγες από αυτές έχουν αποκτήσει μυθική διάσταση, όπως το εκρηκτικό πράσινο Verde Scandal.


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