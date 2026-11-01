Πώς θα είναι ο διάδοχος του γαλλικού best seller;

Το νέο Peugeot 208 είναι υπό εξέλιξη, και θα είναι ριζικά αναβαθμισμένο. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το μοντέλο, την τεχνολογία του, αλλά και την ημερομηνία άφιξης στις εκθέσεις.