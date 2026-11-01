Πώς θα είναι ο διάδοχος του γαλλικού best seller;
NEWSAUTO.GR

Πώς θα είναι ο διάδοχος του γαλλικού best seller;

Το νέο Peugeot 208 είναι υπό εξέλιξη, και θα είναι ριζικά αναβαθμισμένο. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το μοντέλο, την τεχνολογία του, αλλά και την ημερομηνία άφιξης στις εκθέσεις.

Πώς θα είναι ο διάδοχος του γαλλικού best seller;
Η Peugeot ετοιμάζει την τρίτη γενιά του 208, η οποία θα είναι εντελώς καινούργια και όχι μια ανανεωμένη βερσιόν της υπάρχουσας. Τα πρώτα μοντέλα δοκιμών έχουν ήδη κατασκευαστεί, και έχουν εντοπιστεί να οδηγούνται καμουφλαρισμένα.

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