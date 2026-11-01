Πώς θα είναι ο διάδοχος του γαλλικού best seller;
Πώς θα είναι ο διάδοχος του γαλλικού best seller;
Το νέο Peugeot 208 είναι υπό εξέλιξη, και θα είναι ριζικά αναβαθμισμένο. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το μοντέλο, την τεχνολογία του, αλλά και την ημερομηνία άφιξης στις εκθέσεις.
Η Peugeot ετοιμάζει την τρίτη γενιά του 208, η οποία θα είναι εντελώς καινούργια και όχι μια ανανεωμένη βερσιόν της υπάρχουσας. Τα πρώτα μοντέλα δοκιμών έχουν ήδη κατασκευαστεί, και έχουν εντοπιστεί να οδηγούνται καμουφλαρισμένα.
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