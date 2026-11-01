Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνονται. Τι γίνεται με τους φορτιστές;
NEWSAUTO.GR

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνονται. Τι γίνεται με τους φορτιστές;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται όλο και καλύτερα, όλο πιο προσιτά. Τι συμβαίνει όμως με το δίκτυο φόρτισης; Μεγάλη έρευνα δείχνει πως τα πράγματα δεν είναι και τόσο θετικά…

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνονται. Τι γίνεται με τους φορτιστές;
UPD:
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή παγκοσμίως, ειδικά με τις τρέχουσες τιμές καυσίμων, οι οποίες έχουν φτάσει στα ύψη. Οι μετακινήσεις με ένα ηλεκτροκίνητο μοντέλο κοστίζουν λιγότερο, και ως εκ τούτου είναι πολλοί αυτοί που αποφασίζουν να κάνουν τη μετάβαση και να αφήσουν πίσω τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

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UPD:
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