Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνονται. Τι γίνεται με τους φορτιστές;

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται όλο και καλύτερα, όλο πιο προσιτά. Τι συμβαίνει όμως με το δίκτυο φόρτισης; Μεγάλη έρευνα δείχνει πως τα πράγματα δεν είναι και τόσο θετικά…