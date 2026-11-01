Οδηγούν μοτοσικλέτα με τα πόδια να κρέμονται. Πόσο επικίνδυνο είναι;
NEWSAUTO.GR

Οδηγούν μοτοσικλέτα με τα πόδια να κρέμονται. Πόσο επικίνδυνο είναι;

Πόσο επικίνδυνο είναι τελικά να οδηγούμε μοτοσικλέτα ή scooter χωρίς να έχουμε τα πόδια στα μαρσπιέ;

Οδηγούν μοτοσικλέτα με τα πόδια να κρέμονται. Πόσο επικίνδυνο είναι;
UPD:
Οδηγοί αυτοκίνητων και αναβάτες μοτοσικλετών, πεζοί και επιβάτες Μέσων Μεταφοράς έχουμε γινει μάρτυρες ενός θεάματος που πάντα μας προκαλούσε ερωτηματικά. Μιλάμε για την περίπτωση που (κυρίως) μεγαλύτεροι σε ηλικία αναβάτες οδηγούν το δίκυκλό τους έχοντας τα πόδια κρεμασμένα εκατέρωθεν της μοτοσικλέτας και όχι στη φυσική τους θέση που είναι τα μαρσπιέ.

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UPD:
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