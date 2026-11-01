Οδηγούν μοτοσικλέτα με τα πόδια να κρέμονται. Πόσο επικίνδυνο είναι;

Οδηγοί αυτοκίνητων και αναβάτες μοτοσικλετών, πεζοί και επιβάτες Μέσων Μεταφοράς έχουμε γινει μάρτυρες ενός

που πάντα μας προκαλούσε

. Μιλάμε για την περίπτωση που (κυρίως)

αναβάτες οδηγούν το δίκυκλό τους έχοντας τα