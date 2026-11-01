MotoGP: Πρωτιά για Μάρκεθ στη Μαλαισία
MotoGP: Πρωτιά για Μάρκεθ στη Μαλαισία
Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει στη Μαλαισία, πήρε τη νίκη και αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία. Έχει την ευκαιρία στο Κατάρ να σφραγίσει το πρωτάθλημα.
Η απουσία του Χόρχε Μαρτίν έκανε τα πράγματα απλά για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός είχε δύο δρόμους να επιλέξει την Κυριακή στη Σεπάνγκ. Είτε να πιέσει για να πάρει τη νίκη και να βάλει τον εαυτό του σε θέση απόλυτου φαβορί για τον τίτλο, είτε – αν στράβωνε ο αγώνας – να έμενε ήρεμος σε μια καλή θέση στους βαθμούς και να διατηρήσει τη διαφορά του στη βαθμολογία από τους αναβάτες της Aprilia.
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