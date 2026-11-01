MotoGP: Πρωτιά για Μάρκεθ στη Μαλαισία
NEWSAUTO.GR

MotoGP: Πρωτιά για Μάρκεθ στη Μαλαισία

Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει στη Μαλαισία, πήρε τη νίκη και αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία. Έχει την ευκαιρία στο Κατάρ να σφραγίσει το πρωτάθλημα.

MotoGP: Πρωτιά για Μάρκεθ στη Μαλαισία
Η απουσία του Χόρχε Μαρτίν έκανε τα πράγματα απλά για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός είχε δύο δρόμους να επιλέξει την Κυριακή στη Σεπάνγκ. Είτε να πιέσει για να πάρει τη νίκη και να βάλει τον εαυτό του σε θέση απόλυτου φαβορί για τον τίτλο, είτε – αν στράβωνε ο αγώνας – να έμενε ήρεμος σε μια καλή θέση στους βαθμούς και να διατηρήσει τη διαφορά του στη βαθμολογία από τους αναβάτες της Aprilia.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης