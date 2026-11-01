MotoGP: Πρωτιά για Μάρκεθ στη Μαλαισία

Η απουσία του Χόρχε Μαρτίν έκανε τα πράγματα απλά για τον

. Ο Ισπανός είχε δύο δρόμους να επιλέξει την Κυριακή στη Σεπάνγκ. Είτε

και να βάλει τον εαυτό του σε θέση απόλυτου φαβορί για τον τίτλο, είτε – αν στράβωνε ο αγώνας – να έμενε ήρεμος σε μια καλή θέση στους βαθμούς και