Ο λόγος που οι ΗΠΑ απαγορεύουν αυτοκίνητα της BYD στην... Ιαπωνία

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κυκλοφορήσει πολλά σενάρια που θυμίζουν κατασκοπευτικές ταινίες για τα κινεζικά αυτοκίνητα. Το πιο σύνηθες που ακούγεται είναι ότι μέσα από τα συστήματά τους συλλέγουν προσωπικά δεδομένα και τα στέλνουν στις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας.

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