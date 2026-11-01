Ποιος θα στεφθεί «βασιλιάς» των Hyper-SUV;
Ποιος θα στεφθεί «βασιλιάς» των Hyper-SUV;
Η πρόσφατη παρουσίαση της Mercedes-AMG GT 63 SUV έθεσε ισχυρό ανταγωνισμό σε μια νέα υποκατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων.
Μέχρι πρότινος, υπήρχε η νέα Porsche Cayenne Turbo Electric. Πλέον, αυτή δεν είναι μόνη της. Το «αντίπαλο δέος» της είναι η καινούργια Mercedes-AMG GT 63 SUV, την οποία είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά στην επίσημη παγκόσμια παρουσίασή της στη Στουτγάρδη.
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