Τι καινούργιο ετοιμάζει η Mazda;
Τι καινούργιο ετοιμάζει η Mazda;
Μέχρι το 2028, η ιαπωνική μάρκα θα έχει παρουσιάσει το νέο BT-50, με μεγάλο στέλεχος να επιβεβαιώνει πως η εξέλιξή του έχει ήδη ξεκινήσει.
Το BT-50 μπορεί να μην έχει την εμπορική απήχηση των Toyota Hilux και Ford Ranger, παραμένει όμως ένα σημαντικό μοντέλο για τη Mazda, ιδιαίτερα στην αγορά της Αυστραλίας.
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