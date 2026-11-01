Σε ποιους απευθύνεται πραγματικά η νέα Jaguar;
Σε ποιους απευθύνεται πραγματικά η νέα Jaguar;
Η Jaguar άλλαξε σελίδα και στρατηγική, κάνοντας την αρχή με την νέα Type 01. Το ενδιαφέρον για το νέο μοντέλο είναι μεγάλο, ωστόσο η εταιρεία έχει αναλάβει ένα μεγάλο ρίσκο. Ποιο είναι αυτό;
Η Jaguar παρουσίασε πρόσφατα την Type 01, το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της θρυλικής βρετανικής μάρκας, με τις απόψεις του κόσμου για αυτή να διίστανται. Παρόλα αυτά, το αυτοκίνητο δείχνει να έχει μεγάλη απήχηση στο πλήθος, μιας και έχουν ήδη καταγραφεί παραπάνω από 50.000 ενδιαφερόμενοι για την Type 01.
Όπως φαίνεται ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι για το αυτοκίνητο είναι εκτός του κλασσικού πελατολογίου της εταιρείας, μιας και περίπου το 80% από αυτούς δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτες προηγούμενων μοντέλων της Jaguar.
Δείτε εδώ.
Όπως φαίνεται ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι για το αυτοκίνητο είναι εκτός του κλασσικού πελατολογίου της εταιρείας, μιας και περίπου το 80% από αυτούς δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτες προηγούμενων μοντέλων της Jaguar.
Δείτε εδώ.
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