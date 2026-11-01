Σε ποιους απευθύνεται πραγματικά η νέα Jaguar;

Η

παρουσίασε πρόσφατα την

, το πρώτο

της θρυλικής βρετανικής μάρκας, με τις απόψεις του κόσμου για αυτή να διίστανται. Παρόλα αυτά, το

δείχνει να έχει μεγάλη απήχηση στο πλήθος, μιας και έχουν ήδη καταγραφεί

για την Type 01.

Όπως φαίνεται ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι για το αυτοκίνητο είναι εκτός του κλασσικού πελατολογίου της εταιρείας, μιας και περίπου το