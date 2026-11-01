Δοκιμάζουμε το Renault Twingo E-Tech Electric - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το Renault Twingo E-Tech Electric - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Είναι σικάτο, είναι οικονομικό, είναι από τα «μικρά» που χαίρεσαι να το οδηγείς στην πόλη κάθε στιγμή και κοστίζει πολύ κάτω από το 20άρικο. Το Twingo επιστρέφει «ηλεκτρικά» και μαζί του μία ολόκληρη κατηγορία.
Το πρώτο Twingo εμφανίστηκε το 1992 και κατάφερε μέσα σε ελάχιστο μήκος να χωρέσει πολύ περισσότερες ιδέες απ’ όσες περίμενε κανείς από ένα αυτοκίνητο πόλης. Ήταν χαριτωμένο, ευρύχωρο, σούπερ πρακτικό και πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε κυκλοφορούσε τότε. Το συρόμενο πίσω κάθισμα, το monovolume σχήμα και η χαρακτηριστική έκφραση του εμπρός μέρους του χάρισαν μια ταυτότητα που διατηρείται ζωντανή μέχρι σήμερα.
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