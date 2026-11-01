Δοκιμάζουμε το Renault Twingo E-Tech Electric - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Είναι σικάτο, είναι οικονομικό, είναι από τα «μικρά» που χαίρεσαι να το οδηγείς στην πόλη κάθε στιγμή και κοστίζει πολύ κάτω από το 20άρικο. Το Twingo επιστρέφει «ηλεκτρικά» και μαζί του μία ολόκληρη κατηγορία.