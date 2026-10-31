Θα είναι αυτό το ισχυρότερο supercar της McLaren;
Θα είναι αυτό το ισχυρότερο supercar της McLaren;
Η McLaren Automotive ετοιμάζει ένα νέο supercar ενόψει 2027, το οποίο θα διαδεχθεί στη γκάμα της την πολύ επιτυχημένη 750S.
Η McLaren ετοιμάζει για το 2027 τη διάδοχο της 750S, με το νέο supercar να αναμένεται ισχυρότερο από κάθε άλλο μοντέλο παραγωγής της βρετανικής εταιρείας.
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