Κινεζικός κολοσσός ετοιμάζει νέο μοντέλο
Κινεζικός κολοσσός ετοιμάζει νέο μοντέλο
Η BYD έχει στα σκαριά τη νέα γενιά του Seagull -στα μέρη μας λέγεται Dolphin Surf- που φυσικά θα είναι αναβαθμισμένο συνολικά.
Η BYD ετοιμάζεται να αποκαλύψει τη νέα γενιά του Dolphin Surf, που εκτός Ευρώπης ονομάζεται Seagull.
Οι κινεζικές εταιρείες πρέπει να καταθέτουν φωτογραφίες και πληροφορίες για κάθε νέο μοντέλο που θα κυκλοφορήσει στην εγχώρια αγορά στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών. Το Υπουργείο τώρα έδωσε σε δημοσιότητα εικόνες και ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του BYD Seagull.
Δείτε εδώ.
Οι κινεζικές εταιρείες πρέπει να καταθέτουν φωτογραφίες και πληροφορίες για κάθε νέο μοντέλο που θα κυκλοφορήσει στην εγχώρια αγορά στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών. Το Υπουργείο τώρα έδωσε σε δημοσιότητα εικόνες και ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του BYD Seagull.
Δείτε εδώ.
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