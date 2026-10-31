Τι καινούργιο έχουν τα Tesla Model 3 και Model Y;

Η Tesla δίνει έναν νέο ρόλο στα δύο δημοφιλέστερα ηλεκτρικά μοντέλα της Model 3 και Model Y, τα οποία μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την μπαταρία τους για την τροφοδοσία ενός σπιτιού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μια τεράστια κινητή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας.





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