Τι καινούργιο έχουν τα Tesla Model 3 και Model Y;
Τι καινούργιο έχουν τα Tesla Model 3 και Model Y;
Ο Αμερικάνος κατασκευαστής επεκτείνει τη λειτουργία Powershare Home Backup στα δύο δημοφιλέστερα μοντέλα της, μετατρέποντας τις μπαταρίες τους σε εφεδρική πηγή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
UPD:
Η Tesla δίνει έναν νέο ρόλο στα δύο δημοφιλέστερα ηλεκτρικά μοντέλα της Model 3 και Model Y, τα οποία μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την μπαταρία τους για την τροφοδοσία ενός σπιτιού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μια τεράστια κινητή μονάδα αποθήκευσης ενέργειας.
UPD:
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