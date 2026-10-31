Δοκιμάζουμε το Triumph Scrambler 400 XC - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ήταν Χριστούγεννα του 2024 όταν η

προσκάλεσε όλο το κοινό της Αθήνας να δει από κοντά τις ολοκαίνουριες μοτοσικλέτες

. Ο «θόρυβος» γύρω από τα νέα μοντέλα ήταν τεράστιο το προηγούμενο διάστημα και οι Βρετανοί (μαζί φυσικά και οι Έλληνες) είχαν

. Ήταν το πρώτο άνοιγμα της μάρκας στις μοτοσικλέτες κάτω από τα 500 κ.εκ. και σίγουρα έβλεπαν τα 400άρια σαν μια ευκαιρία