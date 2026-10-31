Γιατί «παγώνει» την εξέλιξη του ID. Golf η VW;
NEWSAUTO.GR

Γιατί «παγώνει» την εξέλιξη του ID. Golf η VW;

Η VW βάζει μια παύση στην εξέλιξη του ηλεκτρικού ID. Golf, η οποία όπως αναφέρει θα είναι προσωρινή. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία βρίσκεται σε μια περίοδο εκτεταμένης αναδιάρθρωσης, για να μειώσει τα έξοδα της.

Γιατί «παγώνει» την εξέλιξη του ID. Golf η VW;
UPD:
Η VW έχει στα σκαριά το νέο ID. Golf, ωστόσο η εξέλιξη του αυτοκινήτου θα τεθεί σε παύση για την ώρα. Αυτό ανακοίνωσε ο Thomas Schafer, CEO της Volkswagen, στους υπαλλήλους, δηλώνοντας πως «απλώς δεν έχουμε τα χρήματα για αυτό».

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης