Γιατί «παγώνει» την εξέλιξη του ID. Golf η VW;

Η VW βάζει μια παύση στην εξέλιξη του ηλεκτρικού ID. Golf, η οποία όπως αναφέρει θα είναι προσωρινή. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία βρίσκεται σε μια περίοδο εκτεταμένης αναδιάρθρωσης, για να μειώσει τα έξοδα της.