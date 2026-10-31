Γιατί «παγώνει» την εξέλιξη του ID. Golf η VW;
Γιατί «παγώνει» την εξέλιξη του ID. Golf η VW;
Η VW βάζει μια παύση στην εξέλιξη του ηλεκτρικού ID. Golf, η οποία όπως αναφέρει θα είναι προσωρινή. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία βρίσκεται σε μια περίοδο εκτεταμένης αναδιάρθρωσης, για να μειώσει τα έξοδα της.
UPD:
Η VW έχει στα σκαριά το νέο ID. Golf, ωστόσο η εξέλιξη του αυτοκινήτου θα τεθεί σε παύση για την ώρα. Αυτό ανακοίνωσε ο Thomas Schafer, CEO της Volkswagen, στους υπαλλήλους, δηλώνοντας πως «απλώς δεν έχουμε τα χρήματα για αυτό».
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UPD:
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