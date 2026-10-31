Είναι τελικά πιο ασφαλής η αυτόνομη οδήγηση;

Θα εμπιστευόσουν ένα αυτοκίνητο να οδηγείται μόνο του, και εσύ να χαζεύεις από το παράθυρο; Χάρη στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, αυτό είναι εφικτό. Πόσο ασφαλές είναι όμως στην πραγματικότητα;