Είναι τελικά πιο ασφαλής η αυτόνομη οδήγηση;
NEWSAUTO.GR

Είναι τελικά πιο ασφαλής η αυτόνομη οδήγηση;

Θα εμπιστευόσουν ένα αυτοκίνητο να οδηγείται μόνο του, και εσύ να χαζεύεις από το παράθυρο; Χάρη στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, αυτό είναι εφικτό. Πόσο ασφαλές είναι όμως στην πραγματικότητα;

Είναι τελικά πιο ασφαλής η αυτόνομη οδήγηση;
Ένα όχημα που κινείται εντελώς αυτόνομα υποτίθεται πως είναι πιο ασφαλές από κάποιο με οδηγό. Οι υπολογιστές εξάλλου δεν κάνουν ποτέ λάθη, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, σωστά;

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