Ετοιμάζεται η ναυαρχίδα της BMW
Ετοιμάζεται η ναυαρχίδα της BMW
Η γερμανική φίρμα αναλαμβάνει να δημιουργήσει την πιο ισχυρή έκδοση του μοντέλου-ναυαρχίδα του Βαυαρού κατασκευαστή με σκοπό να συνδυάσει τις εκρηκτικές επιδόσεις με την κορυφαία άνεση.
Η εξαγορά της Alpina από την BMW σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ιστορικό βελτιωτικό οίκο, ο οποίος για δεκαετίες διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με τον βαυαρικό κατασκευαστή, δημιουργώντας μερικά από τα πιο ξεχωριστά μοντέλα στην ιστορία του.
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