Ετοιμάζεται η ναυαρχίδα της BMW
NEWSAUTO.GR

Ετοιμάζεται η ναυαρχίδα της BMW

Η γερμανική φίρμα αναλαμβάνει να δημιουργήσει την πιο ισχυρή έκδοση του μοντέλου-ναυαρχίδα του Βαυαρού κατασκευαστή με σκοπό να συνδυάσει τις εκρηκτικές επιδόσεις με την κορυφαία άνεση.

Ετοιμάζεται η ναυαρχίδα της BMW
Η εξαγορά της Alpina από την BMW σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ιστορικό βελτιωτικό οίκο, ο οποίος για δεκαετίες διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με τον βαυαρικό κατασκευαστή, δημιουργώντας μερικά από τα πιο ξεχωριστά μοντέλα στην ιστορία του.

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