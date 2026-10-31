Ετοιμάζεται η ναυαρχίδα της BMW

Η γερμανική φίρμα αναλαμβάνει να δημιουργήσει την πιο ισχυρή έκδοση του μοντέλου-ναυαρχίδα του Βαυαρού κατασκευαστή με σκοπό να συνδυάσει τις εκρηκτικές επιδόσεις με την κορυφαία άνεση.