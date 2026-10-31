Δοκιμάζουμε το υβριδικό Chery Tiggo 7 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Πολλές εταιρίες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αγορά δεν κινείται με τον ίδιο ρυθμό που κινείται η τεχνολογία. Μπορεί τα plug-in hybrid να προσφέρουν εντυπωσιακές επιδόσεις και χαμηλές εργοστασιακές καταναλώσεις, όμως δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα ή την επιθυμία να φορτίζουν καθημερινά το αυτοκίνητό τους. Κάπου εκεί έρχεται και η Chery να τοποθετηθεί με το Tiggo 7 Hybrid.