29 χρόνια, μόλις 171 χιλιόμετρα - Πόσο αξίζει;
29 χρόνια, μόλις 171 χιλιόμετρα - Πόσο αξίζει;
Μια σχεδόν αχρησιμοποίητη Ferrari F50 του 1997 αναμένεται να καταγράψει ιστορικό ρεκόρ σε δημοπρασία, καθώς η συλλεκτική αξία του ιταλικού supercar έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.
Η Ferrari F50 εξελίσσεται σε ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα στην ιστορία της ιταλικής εταιρείας, με τις τιμές των συλλεκτικών αυτοκινήτων να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο. Μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, με μόλις 171 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, αναμένεται να ξεπεράσει τα 18 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία της Broad Arrow Auctions στις 31 Οκτωβρίου.
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