29 χρόνια, μόλις 171 χιλιόμετρα - Πόσο αξίζει;

Η Ferrari F50 εξελίσσεται σε ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα στην ιστορία της ιταλικής εταιρείας, με τις τιμές των συλλεκτικών αυτοκινήτων να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο. Μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, με μόλις 171 χιλιόμετρα στο οδόμετρο, αναμένεται να ξεπεράσει τα 18 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία της Broad Arrow Auctions στις 31 Οκτωβρίου.