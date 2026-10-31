Το Newsauto στην Γαλλία: Οδηγούμε τη νέα BMW Σειρά 3

Θυμάμαι, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ’80, τον θείο μου να φτάνει ένα καλοκαιρινό απόβραδο στο χωριό με τη βυσσινί 318 Ε30 και να με πηγαίνει βόλτα με ένα αυτοκίνητο που με έκανε να κολλήσω για αρκετά χρόνια με τη μάρκα.