Το Newsauto στην Γαλλία: Οδηγούμε τη νέα BMW Σειρά 3
Το Newsauto στην Γαλλία: Οδηγούμε τη νέα BMW Σειρά 3
Και Σειρά 3 και Neue Klasse. H νέα «3άρα» περνά σε μια διαφορετική τεχνολογική εποχή, με την αμιγώς ηλεκτρική i3 50 xDrive να βρίσκεται στο επίκεντρο και τις βενζινοκίνητες εκδόσεις να διατηρούν ζωντανή τη σύνδεση με την παράδοση μερικών από τους πιο εμβληματικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.
UPD:
Θυμάμαι, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ’80, τον θείο μου να φτάνει ένα καλοκαιρινό απόβραδο στο χωριό με τη βυσσινί 318 Ε30 και να με πηγαίνει βόλτα με ένα αυτοκίνητο που με έκανε να κολλήσω για αρκετά χρόνια με τη μάρκα.
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