Το Tesla Roadster θα το χειρίζεσαι σαν μαχητικό αεροσκάφος! (+video)

Εκτός από τις εκρηκτικές επιδόσεις του, το νέο Tesla Roadster θα διαθέτει και ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό περιβάλλον χειρισμού, εμπνευσμένο από τα cockpit των μαχητικών αεροσκαφών.