Το Tesla Roadster θα το χειρίζεσαι σαν μαχητικό αεροσκάφος! (+video)
Το Tesla Roadster θα το χειρίζεσαι σαν μαχητικό αεροσκάφος! (+video)
Η εταιρεία του Έλον Μάσκ έδειξε σε ένα βίντεο πώς θα είναι η διεπαφή μεταξύ χρήστη και αυτοκινήτου στο νέο Roadster.
Εκτός από τις εκρηκτικές επιδόσεις του, το νέο Tesla Roadster θα διαθέτει και ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό περιβάλλον χειρισμού, εμπνευσμένο από τα cockpit των μαχητικών αεροσκαφών.
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