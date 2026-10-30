F1: Η αθέατη πλευρά των Grand Prix
F1: Η αθέατη πλευρά των Grand Prix
Πίσω από την λάμψη ενός Grand Prix κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος από εντυπωσιακά στοιχεία. Οι διοργανωτές του GP στο Μέξικο Σίτι μας βοηθούν να καταλάβουμε την αθέατη πλευρά των αγώνων της F1.
Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν στον αγώνα του 2025. Τότε ο Λάντο Νόρις έπαιρνε μια κυριαρχική νίκη στο Μέξικο Σίτι η οποία άλλαζε τα δεδομένα στην μάχη του τίτλου.
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