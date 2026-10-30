F1: Η αθέατη πλευρά των Grand Prix

Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν στον αγώνα του 2025. Τότε ο Λάντο Νόρις έπαιρνε μια κυριαρχική νίκη στο Μέξικο Σίτι η οποία άλλαζε τα δεδομένα στην μάχη του τίτλου.