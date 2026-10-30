F1: Η αθέατη πλευρά των Grand Prix
NEWSAUTO.GR

F1: Η αθέατη πλευρά των Grand Prix

Πίσω από την λάμψη ενός Grand Prix κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος από εντυπωσιακά στοιχεία. Οι διοργανωτές του GP στο Μέξικο Σίτι μας βοηθούν να καταλάβουμε την αθέατη πλευρά των αγώνων της F1.

F1: Η αθέατη πλευρά των Grand Prix
Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν στον αγώνα του 2025. Τότε ο Λάντο Νόρις έπαιρνε μια κυριαρχική νίκη στο Μέξικο Σίτι η οποία άλλαζε τα δεδομένα στην μάχη του τίτλου.

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