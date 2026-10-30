Εκλεψαν απο το... αφεντικό αυτοκίνητο 3 εκατ. ευρώ - Η τρελή καταδίωξη σε 3 χώρες
Εκλεψαν απο το... αφεντικό αυτοκίνητο 3 εκατ. ευρώ - Η τρελή καταδίωξη σε 3 χώρες
Έκλεψαν την Bugatti Chiron του Ματέ Ρίματς και εκείνος τους κυνήγησε με Porsche 911 αλλάζοντας τρεις χώρες.
UPD:
Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ο Ματέ Ρίματς, επικεφαλής της Bugatti Rimac, όταν ένας 36χρονος άνδρας έκλεψε την προσωπική του Bugatti Chiron Sport από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κροατία. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε διεθνή αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή των αρχών της Κροατίας, της Σλοβενίας και της Αυστρίας.
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