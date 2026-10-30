Εκλεψαν απο το... αφεντικό αυτοκίνητο 3 εκατ. ευρώ - Η τρελή καταδίωξη σε 3 χώρες

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ο Ματέ Ρίματς, επικεφαλής της Bugatti Rimac, όταν ένας 36χρονος άνδρας έκλεψε την προσωπική του Bugatti Chiron Sport από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κροατία. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε διεθνή αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή των αρχών της Κροατίας, της Σλοβενίας και της Αυστρίας.