BMW Zero2Ride Next: Ο πιο έξυπνος τρόπος να μπεις στον κόσμο της BMW Motorrad (+video)

Είναι όνειρο να αποκτήσεις τη μοτοσικλέτα που πάντα ήθελες. Εκείνη που έχεις φανταστεί να βρίσκεται στο γκαράζ σου, να σε περιμένει κάθε πρωί για τη διαδρομή προς τη δουλειά ή να σε συνοδεύει στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Πόσο μάλλον όταν αυτή η μοτοσικλέτα είναι μια BMW που συνδυάζει την οδηγική απόλαυση με την ποιότητα κατασκευής και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας premium μοτοσικλέτας.

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