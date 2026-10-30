BMW Zero2Ride Next: Ο πιο έξυπνος τρόπος να μπεις στον κόσμο της BMW Motorrad (+video)
BMW Zero2Ride Next: Ο πιο έξυπνος τρόπος να μπεις στον κόσμο της BMW Motorrad (+video)
Ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και ένα πακέτο δώρων για επιλεγμένα μοντέλα της BMW Motorrad μας φτιάχνουν το Φθινόπωρο.
Είναι όνειρο να αποκτήσεις τη μοτοσικλέτα που πάντα ήθελες. Εκείνη που έχεις φανταστεί να βρίσκεται στο γκαράζ σου, να σε περιμένει κάθε πρωί για τη διαδρομή προς τη δουλειά ή να σε συνοδεύει στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Πόσο μάλλον όταν αυτή η μοτοσικλέτα είναι μια BMW που συνδυάζει την οδηγική απόλαυση με την ποιότητα κατασκευής και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας premium μοτοσικλέτας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα