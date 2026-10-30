BMW Zero2Ride Next: Ο πιο έξυπνος τρόπος να μπεις στον κόσμο της BMW Motorrad (+video)
NEWSAUTO.GR

BMW Zero2Ride Next: Ο πιο έξυπνος τρόπος να μπεις στον κόσμο της BMW Motorrad (+video)

Ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και ένα πακέτο δώρων για επιλεγμένα μοντέλα της BMW Motorrad μας φτιάχνουν το Φθινόπωρο.

BMW Zero2Ride Next: Ο πιο έξυπνος τρόπος να μπεις στον κόσμο της BMW Motorrad (+video)

Είναι όνειρο να αποκτήσεις τη μοτοσικλέτα που πάντα ήθελες. Εκείνη που έχεις φανταστεί να βρίσκεται στο γκαράζ σου, να σε περιμένει κάθε πρωί για τη διαδρομή προς τη δουλειά ή να σε συνοδεύει στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Πόσο μάλλον όταν αυτή η μοτοσικλέτα είναι μια BMW που συνδυάζει την οδηγική απόλαυση με την ποιότητα κατασκευής και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα μιας premium μοτοσικλέτας.

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