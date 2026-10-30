Αυτοκίνητο της Χρονιάς: Οι φιναλίστ είναι ηλεκτρικοί

Ο Θεσμός «Car of the Year» αποκάλυψε τους επτά φιναλίστ που διεκδικούν τον τίτλο για την Ευρώπη. Αξιοσημείωτο είναι πως για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν προκρίθηκε κανένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ούτε καν υβριδικό.