Αυτοκίνητο της Χρονιάς: Οι φιναλίστ είναι ηλεκτρικοί
NEWSAUTO.GR

Αυτοκίνητο της Χρονιάς: Οι φιναλίστ είναι ηλεκτρικοί

Ο Θεσμός «Car of the Year» αποκάλυψε τους επτά φιναλίστ που διεκδικούν τον τίτλο για την Ευρώπη. Αξιοσημείωτο είναι πως για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν προκρίθηκε κανένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ούτε καν υβριδικό.

Αυτοκίνητο της Χρονιάς: Οι φιναλίστ είναι ηλεκτρικοί
Ο τίτλος «Car of the Year» αποτελεί μια αρκετά τιμητική διάκριση για ένα αυτοκίνητο. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός ανακοίνωσε τους φιναλίστ για το 2027, και αμέσως παρατηρήσαμε κάτι ιδιαίτερο.

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