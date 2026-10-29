Σημαντική ανανέωση για την Triumph Tiger 1200 - Τι νέο έχει
Σημαντική ανανέωση για την Triumph Tiger 1200 - Τι νέο έχει
Η μεγάλη adventure της Triumph ανανεώνεται σημαντικά για το 2027 με περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία και εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης.
Η Triumph συνεχίζει τις παρουσιάσεις νέων μοντέλων και αυτή τη φορά σειρά πήρε η Tiger 1200. Οι Βρετανοί αναβάθμισαν την κορυφαία adventure με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων, της οδικής συμπεριφοράς και της καθημερινής ευχρηστίας. Οι αλλαγές αφορούν τον κινητήρα, τις αναρτήσεις, τη σχεδίαση και τον εξοπλισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία.
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