Σημαντική ανανέωση για την Triumph Tiger 1200 - Τι νέο έχει

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συνεχίζει τις παρουσιάσεις νέων μοντέλων και αυτή τη φορά σειρά πήρε η

. Οι Βρετανοί αναβάθμισαν την κορυφαία adventure με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων, της

και της καθημερινής ευχρηστίας. Οι αλλαγές αφορούν τον