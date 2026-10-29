Έχασε τη μισή του περιουσία - Φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Έχασε τη μισή του περιουσία - Φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Ο Λέι Τζουν είδε την περιουσία του να πέφτει στα… μισά μέσα σε μόλις έναν χρόνο, καταγράφοντας την μεγαλύτερη πτώση δισεκατομμυριούχου στην Κίνα. Τι ευθύνη έχει για αυτό η Xiaomi Auto;

Έχασε τη μισή του περιουσία - Φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
UPD:
Ο ιδρυτής της Xiaomi είναι ο μεγάλος «χαμένος» της φετινής Hurun China Rich List, καθώς η περιουσία του υποχώρησε κατά 48% και διαμορφώθηκε στα 169 δισ. γουάν (περίπου 25,1 δισ. δολάρια).

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UPD:
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