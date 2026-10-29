Έχασε τη μισή του περιουσία - Φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Ο Λέι Τζουν είδε την περιουσία του να πέφτει στα… μισά μέσα σε μόλις έναν χρόνο, καταγράφοντας την μεγαλύτερη πτώση δισεκατομμυριούχου στην Κίνα. Τι ευθύνη έχει για αυτό η Xiaomi Auto;