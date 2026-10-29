Έχασε τη μισή του περιουσία - Φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
Έχασε τη μισή του περιουσία - Φταίνε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
Ο Λέι Τζουν είδε την περιουσία του να πέφτει στα… μισά μέσα σε μόλις έναν χρόνο, καταγράφοντας την μεγαλύτερη πτώση δισεκατομμυριούχου στην Κίνα. Τι ευθύνη έχει για αυτό η Xiaomi Auto;
UPD:
Ο ιδρυτής της Xiaomi είναι ο μεγάλος «χαμένος» της φετινής Hurun China Rich List, καθώς η περιουσία του υποχώρησε κατά 48% και διαμορφώθηκε στα 169 δισ. γουάν (περίπου 25,1 δισ. δολάρια).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα