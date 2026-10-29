Ξέφυγαν οι Κινέζοι - Βάζουν στο μάτι ακόμα και την Rolls-Royce
Ξέφυγαν οι Κινέζοι - Βάζουν στο μάτι ακόμα και την Rolls-Royce
Το Yangwang Altior θα είναι η ναυαρχίδα της BYD, και θα παρουσιαστεί επίσημα σε λίγες μέρες. Τι λένε οι πρώτες αναφορές για την τεχνολογία και την τιμή του μοντέλου.
Η BYD έχει καταφέρει να εδραιωθεί για τα καλά, και τώρα στοχεύει να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Rolls-Royce. Αυτό θέλει να το πετύχει με τη νέα της λιμουζίνα, που θα είναι η ναυαρχίδα του ομίλου και ονομάζεται Yangwang Altior.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα