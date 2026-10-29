Ξέφυγαν οι Κινέζοι - Βάζουν στο μάτι ακόμα και την Rolls-Royce
NEWSAUTO.GR

Ξέφυγαν οι Κινέζοι - Βάζουν στο μάτι ακόμα και την Rolls-Royce

Το Yangwang Altior θα είναι η ναυαρχίδα της BYD, και θα παρουσιαστεί επίσημα σε λίγες μέρες. Τι λένε οι πρώτες αναφορές για την τεχνολογία και την τιμή του μοντέλου.

Ξέφυγαν οι Κινέζοι - Βάζουν στο μάτι ακόμα και την Rolls-Royce
Η BYD έχει καταφέρει να εδραιωθεί για τα καλά, και τώρα στοχεύει να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Rolls-Royce. Αυτό θέλει να το πετύχει με τη νέα της λιμουζίνα, που θα είναι η ναυαρχίδα του ομίλου και ονομάζεται Yangwang Altior.

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