MG-Αφοί Φιλοσίδη: Η εμπειρία κάνει τη διαφορά

Στον Βύρωνα, η Αφοί Φιλοσίδη συνδυάζει τρεις δεκαετίες εμπειρίας με τη δυναμική της MG, προσφέροντας κάτι σπανιότερο από μια καλή τιμή: σιγουριά και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.