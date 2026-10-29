MG-Αφοί Φιλοσίδη: Η εμπειρία κάνει τη διαφορά
NEWSAUTO.GR

MG-Αφοί Φιλοσίδη: Η εμπειρία κάνει τη διαφορά

Στον Βύρωνα, η Αφοί Φιλοσίδη συνδυάζει τρεις δεκαετίες εμπειρίας με τη δυναμική της MG, προσφέροντας κάτι σπανιότερο από μια καλή τιμή: σιγουριά και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

MG-Αφοί Φιλοσίδη: Η εμπειρία κάνει τη διαφορά
Το σημαντικότερο αξεσουάρ ενός αυτοκινήτου δεν βρίσκεται σε κανέναν κατάλογο εξοπλισμού. Δεν έχει οθόνη αφής, δεν μετριέται σε ίππους και δεν χρειάζεται αναβάθμιση λογισμικού. Είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν τον χρειαστείς. Μια λεπτομέρεια μάλλον ξεχασμένη στην εποχή των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και των απρόσωπων συναλλαγών.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης