MG-Αφοί Φιλοσίδη: Η εμπειρία κάνει τη διαφορά
MG-Αφοί Φιλοσίδη: Η εμπειρία κάνει τη διαφορά
Στον Βύρωνα, η Αφοί Φιλοσίδη συνδυάζει τρεις δεκαετίες εμπειρίας με τη δυναμική της MG, προσφέροντας κάτι σπανιότερο από μια καλή τιμή: σιγουριά και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.
Το σημαντικότερο αξεσουάρ ενός αυτοκινήτου δεν βρίσκεται σε κανέναν κατάλογο εξοπλισμού. Δεν έχει οθόνη αφής, δεν μετριέται σε ίππους και δεν χρειάζεται αναβάθμιση λογισμικού. Είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν τον χρειαστείς. Μια λεπτομέρεια μάλλον ξεχασμένη στην εποχή των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και των απρόσωπων συναλλαγών.
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