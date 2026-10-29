Οι Ινδοί έφτιαξαν το supercar της KTM
NEWSAUTO.GR

Οι Ινδοί έφτιαξαν το supercar της KTM

Το supercar της KTM εμφανίζεται βελτιωμένο σε όλους τους τομείς, περίπου έναν χρόνο μετά την εξαγορά της εταιρείας από την ινδική Bajaj.

Οι Ινδοί έφτιαξαν το supercar της KTM
Η οικονομική κρίση που έπληξε την KTM οδήγησε πέρυσι στην πώληση του αυτοκινητικού της τμήματος, με την KTM X-Bow Onroad GmbH να περνά υπό τον έλεγχο βελγικής επενδυτικής ομάδας με επικεφαλής τον Γκιγιόμ ντε Μέβιους.

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