Οι Ινδοί έφτιαξαν το supercar της KTM
Οι Ινδοί έφτιαξαν το supercar της KTM
Το supercar της KTM εμφανίζεται βελτιωμένο σε όλους τους τομείς, περίπου έναν χρόνο μετά την εξαγορά της εταιρείας από την ινδική Bajaj.
Η οικονομική κρίση που έπληξε την KTM οδήγησε πέρυσι στην πώληση του αυτοκινητικού της τμήματος, με την KTM X-Bow Onroad GmbH να περνά υπό τον έλεγχο βελγικής επενδυτικής ομάδας με επικεφαλής τον Γκιγιόμ ντε Μέβιους.
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