Οι Ινδοί έφτιαξαν το supercar της KTM

Η οικονομική κρίση που έπληξε την KTM οδήγησε πέρυσι στην πώληση του αυτοκινητικού της τμήματος, με την KTM X-Bow Onroad GmbH να περνά υπό τον έλεγχο βελγικής επενδυτικής ομάδας με επικεφαλής τον Γκιγιόμ ντε Μέβιους.