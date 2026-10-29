Κάτι καινούργιο ετοιμάζει η Toyota- Δείτε τι
Κάτι καινούργιο ετοιμάζει η Toyota- Δείτε τι
Η Toyota εξελίσσει νέα υβριδικά σύνολα, αλλά και μια καινούργια πλατφόρμα, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά είδη κινητήρων.
Οι άνθρωποι στην Toyota εργάζονται πυρετωδώς, μιας και η εταιρεία εξελίσσει μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει τόσο αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, όσο και full υβριδικά και plug-in hybrid. Αυτή η κίνηση θα έρθει να ενισχύσει τη multi-pathway στρατηγική της μάρκας, με την οποία η Toyota σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές ρύπων μέσω διαφορετικών τεχνολογιών, και όχι μόνο με μία αποκλειστική λύση.
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