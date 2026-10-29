Κάτι καινούργιο ετοιμάζει η Toyota- Δείτε τι

Οι άνθρωποι στην

εργάζονται πυρετωδώς, μιας και η εταιρεία εξελίσσει μια νέα πλατφόρμα, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει τόσο αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, όσο και full υβριδικά και plug-in hybrid. Αυτή η κίνηση θα έρθει να ενισχύσει τη