Ιδού η κάμπριο Aston Martin με τους 1.079 ίππους
NEWSAUTO.GR

Ιδού η κάμπριο Aston Martin με τους 1.079 ίππους

Το πρώτο κεντρομήχανο κάμπριο παραγωγής της Aston Martin αποκαλύφθηκε στο Λας Βέγκας, περίπου δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του αντίστοιχου κουπέ.

Ιδού η κάμπριο Aston Martin με τους 1.079 ίππους
Η Aston Martin ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Valhalla, παρουσιάζοντας την έκδοση Spider, η οποία συνδυάζει τις επιδόσεις του κεντρομήχανου supercar με την εμπειρία της οδήγησης ενός κάμπριο.

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