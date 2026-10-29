Ιδού η κάμπριο Aston Martin με τους 1.079 ίππους
Ιδού η κάμπριο Aston Martin με τους 1.079 ίππους
Το πρώτο κεντρομήχανο κάμπριο παραγωγής της Aston Martin αποκαλύφθηκε στο Λας Βέγκας, περίπου δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του αντίστοιχου κουπέ.
Η Aston Martin ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Valhalla, παρουσιάζοντας την έκδοση Spider, η οποία συνδυάζει τις επιδόσεις του κεντρομήχανου supercar με την εμπειρία της οδήγησης ενός κάμπριο.
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