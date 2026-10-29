Ιδού η κάμπριο Aston Martin με τους 1.079 ίππους

Η Aston Martin ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Valhalla, παρουσιάζοντας την έκδοση Spider, η οποία συνδυάζει τις επιδόσεις του κεντρομήχανου supercar με την εμπειρία της οδήγησης ενός κάμπριο.