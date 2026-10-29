Ήρθε το τέλος της μπαταρίας που έχουν όλα τα αυτοκίνητα;
Ήρθε το τέλος της μπαταρίας που έχουν όλα τα αυτοκίνητα;
Η Leapmotor έχει στα σκαριά μια νέα αρχιτεκτονική για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με την οποία θα καταργηθεί η κλασσική 12βολτη μπαταρία. Πώς θα το καταφέρει αυτό;
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερες μπαταρίες, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται σημαντικά ο χρόνος φόρτισης.
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